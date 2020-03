Foi de lágrimas nos olhos que Tamara Gorro, esposa do futebolista Ezequiel Garay, gravou um vídeo onde se mostra profundamente desiludida com o facto de algumas pessoas ainda não terem percebido a importância de permanecer em quarentena para evitar a propagação da pandemia do novo coronavírus.

Garay está infetado com a doença, o que obriga a que o casal esteja longe dos filhos. "Estou sem ver os meus filhos há duas semanas", lamenta, sem esconder as saudades que lhe apertam o coração.

Consciente de que poderá ficar ainda muito mais tempo sem estar com as crianças, Tamara refere que, apesar de ter possibilidade de ir ter com eles, prefere fazer o esforço como forma de evitar colocar em risco outras pessoas.

"Tenho pânico pelos meus avós, sofro ao ver as notícias e o número de mortes", diz, sem conseguir conter as lágrimas.

Com estas imagens emotivas, que pode ver na galeria, a mulher do futebolista pretende chegar diretamente ao coração dos seus seguidores para reforçar o apelo: "Por favor, sejam conscientes da situação".