Um pouco por todo o mundo, esta quadra natalícia é vivida com alguma angústia e desânimo devido à pandemia da Covid-19. E para contrariar esse estado de espírito, Elton John animou os fãs com um vídeo no qual aparece vestido de Pai Natal.

Um momento que contou ainda com a participação do marido do músico, David Furnish, e dos dois filhos, Zachary e Elijah - todos vestidos a rigor!

As imagens, gravadas para a rede social TikTok, estão a correr a internet. Veja abaixo.

