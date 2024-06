Aconteceu durante a parada do Trooping the Colour, a celebração oficial do aniversário do rei Carlos III.

A princesa Ana esteve em destaque na parada realizada durante o Trooping the Colour que aconteceu este sábado, 15 de junho, em Londres. Imagens que acabaram por se tornar virais nas redes sociais mostram a irmã do rei Carlos III a ter dificuldades com o cavalo que montava. O animal começou a ficar inquieto, no entanto, mostrando a sua mestria na arte equestre, a princesa conseguiu acalmá-lo. Note-se que a princesa Ana, de 73 anos, fez a parada ao lado do príncipe William e do príncipe Eduardo. Esta desempenhou a função de 'Gold-Stick-in-Waiting', o que significa que tinha de assegurar a proteção do soberano. Leia Também: Mais unida que nunca! Família real sobe à varanda de Buckingham