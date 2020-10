Cláudia Vieira regressou a casa depois de uns dias de descanso na cidade do Porto e, como seria de esperar, aproveitou os primeiros instantes para matar saudades das suas meninas - as filhas Maria e Caetana.

Pronta a dividir com os seus seguidores as emoções do seu dia, Cláudia partilhou na rede social Instagram o momento de enorme ternura que marcou aquele que foi também o reencontro entre as duas irmãs - uma vez que Maria esteve em casa do pai, Pedro Teixeira, e Caetana terá, ao que tudo indica, ficado entregue à família de João Alves, pai da bebé e namorado da atriz.

"Não sei se este coração aguenta tamanha ternura", escreve a mamã babada na legenda das imagens onde as meninas trocam carinhos.

