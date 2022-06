Chris Martin fez uma performance exclusiva para os clientes de um pub em Somerset, no sudoeste de Inglaterra.

O dono do estabelecimento referiu à imprensa internacional: “Estávamos a acabar de servir os almoços, estava no bar quando este homem entrou e eu disse à senhora ao meu lado, ‘aquele rapaz parece o Chris Martin’”, começa por dizer.

“Pedi aos clientes que o deixassem em paz lá fora para desfrutar das bebidas e toda a gente respeitou”, acrescentou.

O Sr. Parkin, que é dono do pub há mais de 20 anos, conta que o músico se juntou depois a ele numa conversa que estava a ter com um casal de noivos, onde estes falavam do seu futuro enlace.

Os noivos confessaram que a música da sua primeira dança iria ser precisamente um tema dos Coldplay - ’Sky Full of Stars’.

Nessa altura, Chris aproveitou o piano e acabou por tocar o tema, conforme poderá ver pelo vídeo.

