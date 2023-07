Sónia Costa viveu um tremendo susto no concerto que deu nas Festas do Pinhal, em São Domingos de Rana, Cascais, na passada sexta-feira, 7 de julho. A cantora sofreu uma queda aparatosa após se ter sentado em cima de uma das colunas de som que estavam em cima do palco.

Sónia caiu de uma altura de "1,5 a 2 metros", como a própria confessou num vídeo entretanto partilhado, e acabou por partir cúbito e o rádio, precisando depois de ser assistida no hospital.

Nas redes sociais, entretanto, já se tornaram virais as imagens deste acidente, que avisamos desde já serem arrepiantes. Veja abaixo o vídeo em causa.

