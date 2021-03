Bárbara Bandeira voltou a dar provas de que é uma namorada dedicada e muito apaixonada ao preparar para Kasha, Francisco Maria Pereira, uma surpresa especial no dia do seu 32.º aniversário - celebrado esta sexta-feira, 19 de março.

A cantora, de 19 anos, organizou uma festa surpresa no jardim da casa do casal e filmou a reação do músico da banda D.A.M.A. ao ver a decoração feita à sua medida.

Mais tarde, Bárbara voltou a assinalar a data dedicando ao amado uma mensagem pública.

"Já passa da meia-noite mas a verdade é que todos os dias são teus. Amo-te", pode ler-se na legenda de uma fotografia do casal.

Veja o vídeo com a reação de Kasha.

