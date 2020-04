Esta semana, após um convite da revista Time, Angelina Jolie esteve à conversa com uma cirurgiã geral, a Dra. Nadine Burke Harris, acerca do momento que o mundo enfrenta atualmente, na sequência da pandemia do novo coronavírus.

Uma vez que a grande recomendação é que as pessoas permaneçam em casa, apesar de considerar este fator fundamental, a profissional evidenciou a importância de se manter o contacto regular com amigos e familiares.

"Acho que é tão importante que as pessoas ouçam isso", respondeu Jolie. "Amar um ao outro, entrar em contacto. Esteja lá, seja um grupo de apoio, mantenha os olhos abertos, seja um professor ou um amigo", apelou.

Na mesma conversa, Nadine perguntou à estrela de Hollywood o que a motivou a lutar por tantas causas sociais. "Houve uma época da minha vida em que me tornei mais consciente do que estava a acontecer no mundo", disse Jolie, acrescentando que a partir de então fez todos os esforços para marcar a diferença.

