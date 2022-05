Ana Moura marcou presença na 4.ª edição dos PLAY – Prémios da Música Portuguesa, que aconteceu esta quinta-feira, 5 de maio, no Coliseu dos Recreios, e surgiu em companhia especial.

Um dia depois de revelar que foi mãe, a fadista decidiu ir ao evento na companhia da filha recém-nascida e ficou sensibilizada com um gesto da organização.

Foi atribuída à bebé Emília uma acreditação com o seu nome, ficando assim registado que foi convidada no evento. Veja no vídeo na galeria.

De referir que Ana Moura estava também nomeada para o Prémio de Melhor Artista juntamente com Gisela João, Bárbara Tinoco e Nenny.

