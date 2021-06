Depois de ter partilhado aos seus seguidores do Instagram um vídeo onde mostra a reação do marido ao saber que ia ser pai novamente, Mafalda Sampaio gravou o momento em que contou à filha mais velha, Madalena, de três anos, que ia passar a ser a "mana mais velha".

"Preparámos um lanche no quarto da Madalena para lhe contar que ia ser 'Mana mais velha', como tanto queria! Mostrei-lhe a ecografia e depois a barriga, que ficou enorme de repente. A reação foi esta", escreve a digital influencer na legenda da publicação onde partilha as amorosas imagens com os seguidores.