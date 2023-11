Tirar fotografias é algo rotineiro para quem vive da imagem, como é o caso de grande parte dos influenciadores digitais, mas a tarefa nem sempre é tão simples quanto aparenta.

Que o diga Sandra Silva, que aproveitou os raios de sol que espreitaram este domingo, dia 5 de novembro, para ir à praia e registar o momento.

No entanto, a influenciadora digital revelou na publicação que fez, com várias fotos suas na praia, que os registos não foram fáceis por causa... do vento.

"Eu só queria tirar uma fotografia, mas claramente que o vento não colaborou", revelou Sandra que aparece com os cabelos a 'esvoaçar' ligeiramente em quase todas as fotos.

