Victoria Guerra esteve no programa de Júlia Pinheiro à conversa com a apresentadora a propósito do seu regresso às novelas, neste caso, 'A Promessa', a nova trama da SIC.

Apesar de muito reservada, a artista falou da sua vida pessoal quando questionada por Júlia se tem planos de ter filhos no futuro.

"Nunca quis, hoje em dia não sei", começa por dizer.

"Era muito nova e lembro-me de dizer à minha mãe: 'acho que tenho um problema, nunca quis ser mãe'. A minha mãe riu-se e disse: 'não tens problema nenhum, nunca brincaste com uma boneca, elas ficaram todas para a tua irmã. Tu gostavas de ler, de ver filmes, está tudo certo'", recorda.

Afirmando que mantém uma relação com "uma pessoa que a faz muito feliz", atualmente não coloca de parte a possibilidade de ser mãe. "Quem sabe", afirmou.

