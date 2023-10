A princesa das Astúrias foi a grande protagonista do Dia da Hispanidade, que se celebrou esta quinta-feira, dia 12 de outubro. Foi a primeira vez que marcou presença no desfile com o uniforme de gala do Exército da Terra, onde ingressou em agosto, e a primeira vez que acompanhou os pais na tradicional receção no Palácio Real, em Madrid.

Felipe VI e Letizia mostraram-se muito orgulhosos da filha, conscientes do importante passo que deu na sua trajetória como herdeira do trono, mas não foram os únicos elementos da família real a fazê-lo.

De forma subtil, usando a sua conta no Instagram, Victoria Federica de Marichalar, a filha mais nova da infanta Elena e, portanto, sobrinha de Felipe VI, partilhou uma fotografia da prima tirada durante o desfile militar, na qual Leonor surge uniformizada.

A imagem foi partilhada nas stories e Victoria deixou apenas um coração branco sobre a imagem.

© Instagram/ Victoria Federica

