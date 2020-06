Esta quarta-feira, dia 24, Victoria e David Beckham mostraram que desfrutaram do bom tempo que se faz sentir no Reino Unido e decidiram terminar o dia com uma caminhada pela natureza.

Este momento foi dado a conhecer pelo antigo atleta nas redes sociais, com uma selfie em que aparece na companhia da mulher.

Um dos pormenores da imagem que saltou à vista foi o facto do ex-jogador estar vestido com uma t-shirt com um estampado da série 'Friends'.

Ora veja!

Leia Também: David Beckham tem novo hobbie. Agora dedica-se à apicultura