Victoria e David Beckham estão casados há 22 anos. Durante o tempo de casamento, a designer e o ex-jogador de futebol tiveram os seus altos e baixos com os quais aprenderam ao longo da sua caminhada.

Contudo, Victoria não está disposta a dar ao filho mais velho, Brooklyn, que está noivo de Nicola Peltz há um ano, nenhum conselho sobre o matrimónio.

Numa conversa com o amigo Derek Blasberg para a WSJ Magazine, Victoria, de 47 anos, explicou por que seria má ideia fazer isto.

"Não há nada pior do que alguém a dar conselhos", começou por dizer.

"Lembro-me da Geri Halliwell me dizer, 'quando compras a televisão, vem com o livro de instruções. Mas quando tens um bebé não há livro de instruções. Tens de descobrir por ti mesmo'", sublinhou.

"Essa é a verdade. Sempre me senti sortuda por ter uma família unida, não apenas com o David e os miúdos, mas também com os meus pais e os do David. Sinto-me muito abençoada por ter isso. Os filhos sempre estiveram em primeiro lugar para mim e para o David", confidencia

