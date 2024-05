A princesa Kako do Japão está em Atenas, na Grécia, naquela que é a sua terceira visita de Estado, para celebrar, entre outras coisas, os 125 anos das relações diplomáticas entre os dois países.

Nos últimos anos, a sobrinha do imperador Naruhito vem conquistando cada vez mais presença pública e partiu nesta viagem justamente num momento em que a Casa Imperial volta a enfrentar um debate recorrente, mas que nunca conseguiu impor uma mudança na dinastia mais antiga do mundo.

A rigorosa lei sálica impede as mulheres de governar, mas neste momento quase não há homens na família. Esta situação faz com que o herdeiro do trono seja o irmão do soberano, o príncipe Akishino, apenas seis anos mais novo que ele, e na segunda posição esteja o filho deste último, o príncipe Hisahito, de 17 anos, o único da sua geração que poderá assumir o trono.

O atual imperador, Naruhito, tem apenas uma filha, Aiko, de 22 anos, que o Governo impede de aceder ao trono, mesmo não tendo irmãos.

Além de não poderem governar, as mulheres da família real nipónica também perdem o título de princesa e o estatuto caso se casam com homens que não pertençam à realeza, o que neste momento é a única opção.

Desta forma - e após o casamento da princesa Mako, sobrinha mais velha do imperador, com o plebeu Kei Komuro - recai na sua irmã Kako, de 29 anos e ainda solteira, grande parte do trabalho desempenhado pela realeza, uma vez que a jovem Aiko se juntou recentemente à Cruz Vermelha e o príncipe Hisahito ainda é menor e continua a estudar.

Caso as princesas Aiko e Kako se casem deixarão de pertencer à realeza e, dentro de alguns anos, o peso do reinado recairá totalmente no príncipe Hisahito, que terá forçosamente que ter um filho varão para que a dinastia continue.

Veja as fotografias da princesa Kako na sua mais recente visita de Estado.

