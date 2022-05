Maya Booth, Madalena Brandão, Maria João Bastos e Margarida Vila-Nova embarcaram rumo uma aventura inesquecível nas ilhas da Guiné-Bissau.

Amigas de longa data, as atrizes portuguesas decidiram passar férias nos Bijagós e não podiam estar mais encantadas com o destino, como mostram as imagens que têm vindo a ser partilhadas nas redes sociais.

Espreite na galeria.

