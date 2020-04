Diana Chaves aproveitou os dias de quarentena para fazer algumas arrumações. Tarefas domésticas que a fizeram recordar o passado ao encontrar peças que não via há vários anos, como é o caso dos vestidos de batizado da sua filha - Pilar.

Emocionada ao recordar um dos dias mais felizes que viveu com a menina, fruto da relação com César Peixoto, a atriz não resistiu a partilhar com os seus seguidores os vestidos usados por Pilar. Peças que foram desenhadas pela estilista Micaela Oliveira, que Diana fez questão de identificar nas suas publicações.

Veja na galeria as imagens nunca antes vistas do batizado da pequena Pilar.

