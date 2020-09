Na semana passada, Kate Middleton, o príncipe William e os filhos do casal - George, Charlotte e Louis, tiveram todos a oportunidade de conhecer David Attenborough, conforme os duques de Cambridge revelaram através de uma publicação nas redes sociais.

Este encontro deu-se a propósito do lançamento do documentário - 'Prince William: A Planet For Us All', cujo principal tema está ligado à sustentabilidade.

Ora, não ficando indiferente ao assunto que estava a ser tratado, Kate optou por um visual sustentável, portanto, amigo do ambiente.

Conforme nota a revista Vogue, para a ocasião Kate escolheu um vestido de Gabriela Hearst que é feito de ganga reutilizada.

Claro que não é surpresa nenhuma que a peça já esgotou.

© Instagram/Kate Middleton

