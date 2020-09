No que toca a casamentos reais, 2020 ficou marcado pelo da princesa Beatrice, filha do príncipe André e Sarah Ferguson. Depois de vários altos e baixos, sobretudo devido à pandemia da Covid-19, a neta da rainha Isabel II subiu ao altar com o multimilionário Edoardo Mapelli Mozzi a 17 de julho, numa cerimónia secreta.

No dia mais especial da sua vida, Beatrice vestiu um vestido que lhe foi emprestado pela avó. Uma criação do designer Norman Hartnell, que a rainha usou na década de 1960 e que foi sujeito a algumas alterações ao gosto de Beatrice.

A peça, como é tradição na família real, segue agora para exposição no Castelo de Windsor, onde poderá ser contemplada pelos visitantes.

Também serão exibidos ao público os sapatos e uma réplica do ramo de flores que a noiva usou.

Leia Também: Princesa Beatrice poderá viver em antiga casa de Harry e Meghan Markle