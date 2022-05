Júlia Pinheiro recebe esta terça-feira no programa das tardes da SIC Mariama Barbosa para aquela que será a primeira grande entrevista da apresentadora depois de ser diagnosticada com um tumor maligno no estômago.

Pronta para começar a emissão, Júlia partilhou, como habitual, uma fotografia do visual escolhido para o programa e brincou com o facto de ir receber uma especialista na área da moda.

"Vesti-me a preceito. E porquê? Porque hoje recebo a maravilhosa Mariama. Ela sabe tudo sobre moda e hoje vamos ficar a saber tudo sobre ela", escreveu na legenda da imagem.

Mariama Barbosa, recorde-se, é apresentadora do programa 'Tesouras e Tesouros', na SIC Caras, onde semanalmente analisa looks de caras conhecidas.

