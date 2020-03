"É domingo e decidiu dar-se folga à quarentena". Foram estas as palavras iniciais de Sónia Tavares num vídeo publicado nas suas redes sociais, no qual critica os que quebraram as medidas de isolamento social para saírem à rua sem ser por extrema necessidade.

"Anda toda a gente na rua. Vestiram um fato de treininho porque de fato de treino é sinal que estão de quarentena e foram só ali num instante ao Zé dos Frangos comprar um franguinho", afirmou.

Indignada, a vocalista dos The Gift não poupou a críticas quem teve este comportamento. "É uma vergonha! Sobretudo por quem está a tentar cumprir as regras e por todos os que não têm outra alternativa do que sair à rua. E vocês vão comprar um franguinho? Poupem-me! Vergonha. Fiquem em casa".

Veja o vídeo na galeria.

Leia Também: Cristina Ferreira partilha comunicado de senhorio que oferece a renda