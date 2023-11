Já não é novidade que nas últimas semanas um dos temas mais comentados na imprensa cor-de-rosa espanhola tem sido o suposto affair entre o príncipe herdeiro da Dinamarca e a socialite mexicana Genoveva Casanova, que vive em Espanha há mais de 20 anos.

Mas, e o que pensam os dinamarqueses sobre toda esta história? Mais reservados que os espanhóis, a comunicação social do país tem optado por não escrutinar tanto o tema, embora haja várias revistas que têm escrito sobre esta alegada relação.

A revista espanhola Vanitatis falou com duas jornalistas dinamarquesas para tentar entender como está a população a lidar com a questão e, claro, a curiosidade tem sido grande.

No entanto, enquanto em Espanha há quem escreva que está em cima da mesa um possível divórcio entre os príncipes herdeiros da Dinamarca, ambas desmentem esta hipótese. "Não sei nada sobre isto", nega Marie Rønde, enquanto a outra jornalista, que não se quis identificar, explica: "Acompanho a família real de perto, vou a todos os eventos e tenho contacto com eles. Também tenho as minhas fontes e nunca se falou em divórcio entre os herdeiros. O que há é silêncio em relação às fotografias, mas nada sobre separação ou divórcio".

