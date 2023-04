Aos 73 anos, Vera Wang é um dos nomes mais influentes do mundo da moda.

A criadora dá nas vistas não apenas pelo seu estilo, mas também pela sua jovialidade, que nunca deixa de surpreender os admiradores.

Mas afinal, qual é o segredo de Vera Wang para manter esta imagem tão jovem?

Em declarações à BBC 100 Women, numa entrevista que deu o ano passado, conforme destaca agora a Tyla, Wang garantiu que nunca foi "obcecada" pela imagem.

"Estou na moda desde os 19 anos. Nunca à frente das câmaras, atrás. Nunca pensei na juventude, provavelmente porque trabalho com as mulheres mais bonitas no mundo diariamente", começou por dizer.

"Por causa disso tendo a olhar para elas como as minhas musas, e se calhar essa forma de lidar com o envelhecimento é produtiva", refletiu.

Com o 74.º aniversário cada vez mais próximo, que será celebrado em junho, a designer revelou aquele que para si é o elixir da juventude.

"Sempre disse que era um cocktail de vodka, muito sono... mas trabalho - trabalho é o elixir mágico", notou.