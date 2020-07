Desde março que Portugal se vê afetado pela pandemia da Covid-19, o que obrigou todo o país a adaptar-se a novas formas de viver, fazendo prevalecer as medidas de segurança aconselhadas pelo Governo e pelas autoridades de saúde. Com isto, várias figuras públicas têm dado conta da sua experiência nesta fase - que levantou grandes preocupações, sobretudo junto das pessoas com faixas etárias mais avançadas.

Vera Kolodzig decidiu então recorrer às redes sociais para partilhar com os seguidores como a avó, de 94 anos, se adaptou à 'nova normalidade'.

"Esta é a minha avó Ermelinda. A minha avó tem 94 anos e é rija e lúcida. A sua rotina consiste em ir ao café todas as manhãs, conversar com as amigas e fazer um Sudoku para exercitar a mente. Esteve dois meses confinada, para sua segurança, claro, mas esse isolamento trouxe-lhe algumas limitações físicas e alguma tristeza. Assim que se levantou o estado de emergência levei-a para a Ilha Da Armona (fez as malas 2 semanas antes de ser possível sair de Lisboa), onde ganha anos de vida e saúde. Vai todas as manhãs ao Tolinhas beber o seu café. Tenho de relembrá-la algumas vezes de colocar a máscara no nariz em vez de andar com a máscara pendurada no queixo. Faz parte. Vivemos novos tempos. Neste caso tirou-a só para a foto. Esta é a minha avó Ermelinda, tem 94 anos, e está feliz nesta sua casa", escreveu.

