O Grande Prémio de Fórmula 1 foi a ocasião ideal para ver a família Grimaldi reunida. Para além do príncipe Alberto e de Charlene do Mónaco, a competição contou com a presença dos filhos e netos de Carolina do Mónaco.

Andrea Casiraghi e Tatiana Santo Domingo mostraram-se muito bem acompanhados pelos pequenos Sasha, de nove anos, India, de sete e Maximilian, de quatro.

A eles juntaram-se Raphäel, de oito anos, filho de Carlota Casiraghi e de Gad Elmaleh, bem como Francesco, de quatro, fruto do relacionamento de Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo.

