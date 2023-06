Em fevereiro deste ano, Cláudia Raia foi mãe pela terceira vez após o nascimento do bebé Luca, fruto do seu relacionamento com Jarbas Homem de Mello.

Desde então, os dias da reconhecida atriz brasileira têm sido, em grande parte, dedicados ao menino, que tem feito as delícias da família.

Ainda esta quarta-feira, 14 de junho, Raia partilhou uma publicação na qual mostra pormenores da decoração do quarto do menino.

Poderá ver as imagens na galeria.

Vale notar que a artista é mãe de Sophia, 19 anos, e Enzo, de 25, do casamento com o ator Edson Celulari.

