Vanessa Oliveira foi mãe pela primeira vez há sete anos, como a apresentadora fez questão de assinalar na sua página de Instagram.

O filho mais velho, André, completou mais um ano de vida e, apesar de ter tido uma festa diferente por causa da pandemia do novo coronavírus, não deixou de ser um "dia feliz".

"Os sete anos do André! Estamos tão gratos por termos a família toda com saúde. Foi um dia feliz. Sabíamos que tinha que ser diferente mas com o trampolim, insuflável e o Super Mário conseguimos que fosse uma 'Super Party'. Que dia tão feliz", escreveu a apresentadora da RTP na legenda de algumas imagens deste dia especial. Fotografias que pode ver na galeria.

Recorde-se que Vanessa e o companheiro, João Fernandes, são ainda pais de uma menina, Diana, que vai completar um ano em novembro.

