Vanessa Martins reagiu em declarações ao programa 'Passadeira Vermelha', durante a sua passagem pela ModaLisboa, ao recente falatório sobre a relação com o ex-marido - Marco Costa.

A digital influencer recusou entrar em pormenores sobre a forma como é gerida a 'guarda' do cão de ambos e sobre a relação que mantém com o ex-marido, Vanessa quis apenas deixar claro que o respeito entre ambos continua a existir.

"A forma que eu encontrei de gerir [as polémicas] é não falar mais. Para mim já é passado, passou um ano e pouco e queremos ambos avançar com as nossas vidas... e isso agora é uma âncora quase. A forma que eu descobri que é a melhor é não falar", defende.

Quanto ao novo amor, Vanessa confirmou que o seu coração "está preenchido". "Estou numa boa fase da vida", assegura a digital influencer, que vive um romance com Miguel Ângelo.

