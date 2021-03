Vanessa Martins partilhou com os seguidores o seu novo hobby: a jardinagem. Prestes a viver a primeira primavera na nova casa, a empresária está dedicada em tornar a zona exterior mais harmoniosa e repleta de elementos verdes.

"Quem utilizou este confinamento para experimentar coisas novas? Eu decidi dedicar-me à jardinagem e comecei a trabalhar no jardim exterior da minha casa. Como sabem, adoro cor e vivo para uma casa cheia de plantas e vegetação, então aproveitei para me dedicar a este novo hobby que me tem feito tão bem", afirmou numa publicação na sua página de Instagram realizada esta segunda-feira.

Recorde-se que Vanessa Martins mudou-se para a nova casa no final de 2020, poucos meses depois de tornar pública a separação de Marco Costa. O ex-casal trocou alianças em 2016 e enfrentou a primeira separação em 2018.

