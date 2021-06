Carina Duarte deu espaço aos seguidores do Instagram para que lhe colocassem algumas questões. Além de ter falado em Ana Garcia Martins, mais conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', a ex-concorrente do 'Big Brother' reagiu ainda a rumores sobre a sua relação.

"Ainda estás com o teu marido?", quis saber um internauta. "Verdade. Caminhando para os seis anos", respondeu.

Mas as perguntas sobre a relação não ficaram por aqui. "É verdade que vais separar-te do teu marido?", quis saber outro seguidor. "Não!!! As pessoas dizem que estou a passar mal porque não aguentam a minha felicidade, tenho pena", reagiu Carina Duarte.

Publicação de Carina Duarte© Instagram

Publicação de Carina Duarte© Instagram

De recordar que Carina Duarte e o companheiro, Rui, são pais da pequena Leonor.

