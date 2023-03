Tony Carreira falou com a comunicação social perante o debate introdutório do processo do caso da morte da filha mais nova, Sara Carreira.

Em Santarém, em direto para a CNN Portugal, o cantor destacou: "Não tenho absolutamente nada para dizer. [...] Volto a dizer o que já disse muitas vezes, não estou aqui para me vingar de ninguém porque sei perfeitamente como é que isto vai terminar... Vai terminar a dizer-se que eu perdi a minha filha, nada vai acontecer a ninguém. Só lamento que nenhum dos arguidos tenha mandado uma mensagem ou escrito uma carta a dizer, simplesmente: 'lamento aquilo que aconteceu'".

O juiz considerou que havia indícios suficientes para que fossem para julgamento os quatros arguidos, três deles - Ivo Lucas, Cristina Branco e Paulo Neves - por homicídio negligente. Um quarto arguido, Tiago Pacheco, que embateu no carro onde seguia Sara Carreira e Ivo Lucas após o veículo ter capotado, vai ser julgado por condução perigosa.

De recordar que Ivo Lucas era quem seguia ao volante do carro onde ia Sara Carreira, então namorado da cantora.

O trágico acidente aconteceu em dezembro de 2020 e Sara Carreira foi a única vítima mortal.

