Os D'ZRT vão atuar no próximo sábado, dia 19 de agosto, no Estádio do Algarve, um concerto com o qual encerram a tour, que arrancou no passado dia 29 de abril no Altice Arena, em Lisboa.

Nas redes sociais, a banda deixou alguns avisos para aqueles que vão fazer parte deste momento especial.

O evento começa pelas 18h com animação de vários DJ's e convidados, estando o concerto agendado para as 21h15.

Mais tarde a festa continua com a Revenge of the 2000's, que terá início pelas 23h45.

O público não poderá entrar no recinto com objetos como garrafas de água, máquinas fotográficas ou caixas com comida, estando a lista completa no site da banda.

Lá dentro vão encontrar foodtrucks, bares e merchandise, estando no Instagram da banda a forma como poderão estes produtos ser adquiridos.

