Os D'ZRT foram surpreendidos com um convite para uma última atuação.

Durante uma reportagem transmitida pela TVI, um dos membros da organização da Semana Académica de Lisboa desafiou os três integrantes da banda a atuarem no festival, que se realiza nos próximos dias 22, 23, 28, 29 e 30 de setembro no Parque Tejo, local criado para receber a Jornada Mundial da Juventude.

"Lanço o repto ao Cifrão, aos D'ZRT, que aceitem o nosso desafio de estarem presentes na Semana Académica de Lisboa 2023", afirmou, um convite sobre o qual a banda falou nas redes sociais, agradecendo, sem no entanto aceitar ou recusar.

"Fomos surpreendidos pela reportagem do Jornal Nacional, onde a organização da Semana Académica de Lisboa lançou o convite, querendo que a banda fizesse parte do seu cartaz. Ficámos sensibilizados e agradecemos o convite e o reconhecimento do nosso trabalho. Este ano tem sido mágico para os D’zrt . O sucesso da Encore Tour ultrapassou todas as nossas expectativas. De momento estamos empenhados e focados no encerramento da nossa tour Encore, que acontece na próxima semana, dia 19 de Agosto, no estádio Algarve", pode ler-se na publicação.

