Há uns dias, a rainha Letizia foi notícia pelo facto de ter deixado que se descobrisse o que levava no interior da sua clutch. Um pequeno "descuido" que foi agora cometido pela rainha Maxima da Holanda.

Contudo, se por um lado o que Letizia tinha guardado na carteira de mão foi revelado por incidente, no caso de maxima foi mesmo a pressa que a comprometeu.

Esta terça-feira, segundo a Vanitatis, na correria da sua agenda, a mulher do rei Guilherme acabou por sair do carro com o telemóvel e óculos de sol na mão - objetos que guardou depois na sua clucth.

E eis que ficou assim revelado quais os essenciais que a acompanham no dia a dia.

