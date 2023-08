No programa 'TVI Extra' na madrugada desta quarta-feira, 23 de agosto, Flávio Furtado partilhou uma história hilariante por que passou com Helena Isabel Patrício, comentadora do formato social da TVI.

Tudo aconteceu no dia em que Helena convidou o apresentador para jantar num restaurante que lhe tinha oferecido, supostamente, uma refeição em troca de publicidade nas redes sociais.

"Levaram-nos para uma mesa e comemos tudo o que nos apeteceu. Por fim levantámo-nos e [perguntámos]: 'há alguma coisa a pagar?', 'não, boa noite, podem ir'. Saímos. Dali a meia hora o telefone de Maria Helena toca. 'Helena, vocês não apareceram para jantar'. 'Aparecemos!'. 'Não, os senhores do restaurante dizem que vocês não apareceram'", relata Flávio.

"Então é assim: entrámos no restaurante errado, comemos o que nos apeteceu, levantámos, agradecemos e fomos embora, não pagámos e a oferta não era naquele restaurante", esclarece, notando que a amiga "só o fazia passar vergonhas".

"Como já lá tinha ido a esse restaurante fazer publicidade, eles quando me viram não acharam estranho. Mas eu levei a 'canalha' toda, eu levei montes de gente, éramos uns sete ou oito", explicou Helena.

Veja o momento em que o apresentador conta esta história.

