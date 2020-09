Diana Chaves protagonizou hoje um momento no programa 'Casa Feliz', da SIC, que já se tornou viral nas redes sociais.

Conforme poderá ver no vídeo presente na publicação abaixo, num momento em que está a competir com João Baião de forma a ver quem é cozinhava o melhor prato com bacalhau, a apresentadora enganou-se a dizer o nome de uma das iguarias.

Assim que se deu conta do sucedido, João não conseguiu esconder as gargalhadas que lhe tiraram até as palavras da boca...

Ora veja!

