Não é desconhecido que Laura Figueiredo "adora treinar", sobretudo para quem a segue nas redes sociais. No entanto, a companheira de Mickael Carreira fez questão de fazer uma publicação no Instagram onde destaca os benefícios do exercício físico.

"Este é um hábito que vai muito além da construção da imagem que vocês procuram, lembrem-se que uma vida sedentária em nada contribui para uma vida saudável, então comecem", começou por escrever.

"Mesmo sem tempo, sem dinheiro para um ginásio, não há desculpas, façam o que podem mas façam! Se já fazem [palmas]. Este treininho foi poderoso", acrescentou, juntando à partilha um vídeo em que aparece a treinar.