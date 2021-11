Paris Hilton terminou com o suspense e partilhou com os fãs imagens do seu vestido de noiva. Um romântico modelito Oscar de la Renta que a deixou uma verdadeira princesa da vida real.

A troca de alianças com Carter Reum decorreu de forma discreta no dia 11 de novembro, em Los Angeles, e contou com a presença de celebridades como Kim Kardashian e Kylie Richards.

A socialite, de 40 anos, e o marido começaram a namorar em 2019 e ficaram noivos em fevereiro deste ano. Os meses de preparação para o grande dia foram gravados para o documentário 'Paris in Love', que estreou esta semana no Peacock.

Veja na galeria as imagens do vestido de noiva.

Leia Também: Paris Hilton já casou! Socialite dá o nó com Carter Reum