"Meus queridos, cada dia fica mais difícil não falar. O que mais precisa acontecer? Vocês não estão a ver? Uma pessoa querida por alguém morre a cada 45 segundos no Brasil e as praias continuam cheias", foi com estas palavras que Vera Fischer começou por se dirigir aos fãs, esta sexta-feira, na sua página de Instagram.

A atriz brasileira destacou o agravamento da pandemia no país, deixando um sério apelo aos seguidores.

"São mais de 260 mil mortos e os bares continuam cheios. Os leitos nos hospitais estão lotados e as festas também! Como é isso gente? Se puderem fiquem em casa", realçou.

"O lugar do pano não é nos olhos, é na boca e no nariz! Se precisarem de sair usem máscara. Quando chegar a hora tomem a vacina. Tomem juízo! Puxão de [orelha] da sua Vera", rematou.

Leia Também: Beleza de Vera Fischer volta a evidenciar-se nas redes sociais