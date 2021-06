Luís Castel-Branco esteve esta segunda-feira no programa 'Dois às 10', da TVI, onde em conversa com Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos falou sobre a sua nova trilogia de romances e, consequentemente, na forma como se vive o amor nos dias de hoje.

"Nós achamos verdadeiramente que Portugal é Lisboa. A 20 minutos daqui as mulheres continuam a viver como viviam antigamente. Sempre exigi muito mais da minha filha do que dos meus filhos, uma mulher só é livre se for economicamente independente. Todas as mulheres que dependem de um homem não são livres", defende a escritora, que lamenta a desigualdade de género em factos tão simples como o de as mulheres continuarem a receber um salário inferior ao dos homens ou terem de acumular o trabalho fora de casa com as lides domésticas.

Luísa Castel-Branco, antiga comentadora do programa 'Passadeira Vermelha', afiança ainda que existe muito mais vontade da parte de jovens mulheres em constituir família do que nos homens e condena que hoje em dia um adulto seja considerado jovem até aos 40 anos.

