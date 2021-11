Mafalda Sampaio foi mãe pela segunda vez na passada segunda-feira, 1 de novembro, mas só partilhou a novidade com o mundo esta quinta-feira.

E depois de ter publicado algumas carinhosas imagens do nascimento do pequeno Francisco, decidiu revelar alguns pormenores sobre o dia do parto.

"Obrigada por me terem desejado 'uma hora pequenina'! Este parto foi tão diferente do primeiro! Foi literalmente uma hora. Em breve conto tudo, foi uma cena de filme, bolsa estourada e uma gritaria nas urgências do hospital. Pelo meio estavam pessoas mascaradas de vampiros e zombies com mais medo de mim que eu deles", começou por contar.

"Que vergonha. 'Alguém me ajude a tirar esta dor!', gritava eu pelos corredores. Entrámos às 6h30 da manhã e este bebé estava cá fora às 7h30! Obrigada a toda a equipa, foram muito pacientes apesar de todo o meu histerismo. Correu mesmo muito bem", rematou.

Uma publicação onde juntou ainda novas imagens do parto e dos momentos seguintes.

Recorde-se que o menino é fruto da relação de Mafalda Sampaio com Guilherme Machado. O casal tem ainda em comum a pequena Maria Madalena, de três anos.

