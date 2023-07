Luís Figo é um pai muito 'babado' e no mínimo orgulhoso. Esta quarta-feira, 19 de julho, o antigo jogador de futebol celebrou em família a conquista de uma das filhas, Martina, de 21 anos.

A jovem graduou-se no curso de Farmacologia e Fisiologia, na Universidade de Wesminster, sendo que a cerimónia aconteceu esta semana.

Partilhando fotografias do evento, Figo notou na sua página de Instagram: "Dia especial! Graduação. Estamos tão orgulhosos de ti".

Recorde-se que Figo é também pai de Daniela, de 22 anos, e Stella, de 18. Todas as filhas nasceram do seu casamento com Helen Svedin.

