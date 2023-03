Um mês depois de ter dado à luz a segunda filha, a bebé Maria Emília, Carolina Pinto regressou ao trabalho.

A digital influencer esteve na manhã de sexta-feira, 3 de março, na agência que a representa e levou consigo uma companhia especial: a bebé recém-nascida.

"No primeiro dia de regresso ao trabalho, trouxe a minha melhor e mais recente companhia", pode ler-se na legenda de uma imagem na qual, com a filha ao colo, Carolina exibe o look escolhido para a ocasião.

Maria Emília é a primeira filha em comum entre Carolina e Marco Costa. A menina junta-se a Vicente, fruto de uma anterior relação da influencer.

