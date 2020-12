Completa-se este domingo, dia 13, um mês desde que Dália e Núria Madruga foram 'esmagadas' com a notícia da morte do pai, que perdeu a vida aos 66 anos. Uma data que as irmãs assinalaram nas respectivas redes sociais com mensagens de saudade.

"1 mês, pai... Saudades do teu sorriso feliz sempre que nos vias. Saudades dos nossos abraços apertados... Saudades de ti", escreveu Núria na legenda de uma memória em que o pai aparece com os netos.

Dália, por sua vez, homenageou o progenitor e revelou a sua admiração pela mãe, que se tem mantido o grande pilar da família neste momento duro. Também à irmã, Núria, dedicou palavras de amor e companheirismo.

"Continuamos à tua espera, pai! Mas nestes 30 dias tenho de falar dela, a minha mãe, tem sido ela que acalma o meu coração, tem sido incrível e incansável, como sempre foi nestes dois anos que antecederam este mês... obrigada mãe por manteres o nosso clã com o coração aconchegado, a dor fica mais fácil de ultrapassar. Mana, a ti o amor de sempre! Amo-vos muito e sei que ele continua orgulhoso por nos mantermos juntas e unidas como se aquele dia não nos tivesse arrancado um pedaço de nós", escreveu.

