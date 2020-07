Inês Folque teve este fim de semana motivos para celebrar. Mercedes, a irmã mais nova da apresentadora, subiu ao altar para dar o nó.

Apesar da pandemia de Covid-19, a irmã da apresentadora optou por não adiar a cerimónia de casamento. Ainda assim, não lhe foi possível realizar a festa planeada devido às restrições a que a pandemia obriga.

"Ontem casei a minha irmã mais nova. Não foi o casamento que ela tinha imaginado, mas como é uma resolvida rapidamente deu a volta às circunstâncias de 2020 e focou-se no entusiasmo de casar no dia que já tinha dado como sendo o deles", começa por contar Inês Folque ao partilhar com os seguidores as imagens que marcaram o grande dia.

Este foi "um casamento diferente, vivido em família, uma missa cheia de sorrisos atrás de máscaras (pelo menos terá graça mais tarde recordar) e um jantar ao ar livre num sítio bonito, mas com uma felicidade igual à que seria se a festa fosse a programada", explica.

Porém, a festa não ficou esquecida. Mercedes fará no próximo ano uma cerimónia a que resolveu chamar "renovação de votos" e esta será "a verdadeira festa".

"Em Janeiro partilhei com vocês que 2020 era o nosso ano (longe de imaginar que 2020 não queria ser o ano de ninguém). Janeiro trouxe o meu gordinho mais querido, em Maio conheci a sobrinha mais apetitosa do mundo e Julho a minha irmã confirmou o que já imaginava. Que seria a noiva mais bonita do ano (às outras todas desculpem a minha preferência)", pode ainda ler-se na declaração de Inês, uma irmã babada.

Veja as imagens na galeria.

