Joana Pereira ficou com várias zonas do corpo queimadas devido a um acidente com uma lareira.

Um ano depois do grave acidente que a levou a permanecer internada no hospital durante várias semanas e lhe provocou graves queimaduras em diversas zonas do corpo, Joana Pereira submeteu-se a uma nova cirurgia plástica. A irmã de Rita Pereira, que na época chegou a ser operada para colocar enxertos de pele em zonas queimadas, foi esta quinta-feira operada para melhorar o aspeto das queimaduras que fez no peito. "Está tudo bem, ainda estou a acordar. Arde-me um bocadinho o peito, mas de resto já estou a pedir as instruções sobre o que tenho de fazer para ter alta rápido", realçou num vídeo gravado após o fim da intervenção. "Aos poucos vamos lá e melhoramos o aspeto de tudo", realçou ainda, convicta de que em breve conseguirá realizar outros procedimentos que a vão deixar novamente mais confiante com a sua imagem. Joana Pereira, recorde-se, acendia em sua casa uma lareira de bioetanol quando incendiou parte do corpo.