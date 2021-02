Corria o mês de julho de 2019 quando foi anunciada a separação de Bradley Cooper e Irina Shayk. Agora, mais de um ano depois da rutura, uma fonte contou como está a relação do ator e da modelo.

Irina Shayk e Bradley Cooper perceberam que estavam melhor separados e desde que decidiram terminar a relação amorosa mantiveram a amizade, tudo para o bem da filha de ambos: a pequena Lea, de apenas três anos.

"Eles partilham a guarda da filha de forma equilibrada, algo que também varia de acordo com as obrigações de trabalho de cada um. Não houve nenhuma discussão sobre a guarda da Lea", garante uma fonte próxima de ambos em declarações à Us Weekly.

"Eles têm uma relação saudável ​​e são muito respeitosos um com o outro, tornando o processo de coparentalidade muito mais tranquilo. Neste momento, eles estão melhor como amigos", completa.

O "foco principal" do ex-casal é a filha de ambos. Este é no momento o maior ponto de união entre Bradley e Irina.

