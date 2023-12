George e Amal Clooney estiveram na antestreia do filme 'The Boys In The Boat', no Curzon Cinema Mayfair, em Londres, Inglaterra, este domingo, 3 de dezembro.

O casal protagonizou momentos de grande cumplicidade, dignos de uma cena de filme, sobretudo quando começou a chover.

As fotografias do momento - que poderá ver na galeria - são no mínimo românticas.

Recorde-se que o ator de Hollywood e a advogada casaram em 2014. Em comum têm dois filhos, os gémeos Ella e Alexander, de seis anos.