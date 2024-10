Mariana Pacheco e Syro não continuam a emocionar os fãs com as fotografias amorosas de Amadeo, o primeiro filho do casal.

Esta terça-feira, 29 de outubro, foi a vez do cantor partilhar uma fotografia, mas com um toque de humor.

Na partilha, surgem duas imagens. Na primeira pode ver-se Syro com o filho deitado no seu peito - um lugar que o bebé parece adorar pelas últimas fotografias partilhadas pelo casal.

Já na segunda fotografia, e em jeito de piada, vê-se a mão de Amadeo a mostrar apenas o 'dedo do meio'.

"Ultimamente", escreveu o cantor na legenda.

Ora veja.